Muş'ta trafik denetimi

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, kentteki okul servisi denetiminin ardından, şehir içi minibüslerle Muş Alparslan Üniversitesine (MŞÜ) yolcu taşıyan otobüsleri denetledi. Muş Alparslan Üniversitesi Kavşağında denetim çalışması yapan polis ekipleri, minibüslerle otobüslerin yönetmelik esaslarına uygunluğu ve vatandaşlar ile öğrencilerin güvenliği için araçların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını denetledi.

Denetimler kapsamında, şehir içi minibüs ve üniversite otobüslerinin sürücülerine çeşitli uyarılar yapılırken, vatandaşlarla öğrencilere de bilgilendirmeler yapıldı.

Eksikliklerin giderilmesi, halkın memnuniyetini sağlamak ve kontrol mekanizmasının diri tutulmasının amaçlandığı denetim çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Ersin Dilaver, “Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu ulaşım imkanlarından yararlanmaları için denetimlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için belli periyotlarla denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Denetimlerdeki temel amacımız; eksikliklerin giderilmesi, halkın memnuniyetini sağlamak ve kontrol mekanizmasını diri tutmaktır. Araç ve sürücülerin denetimleri sırasında araç bakım ve temizliği konusunda hassas olmaları, seyir halinde cep telefonu ile konuşulmaması gerektiğini, yolcu güvenliği konusunda durak harici yolcu almaması, araçta sigara içilmemesi, ayakta fazla yolcu, kıllık-kıyafet ve diğer eksikliklerin (ehliyet, ruhsat, muayene) giderilmesi hususunda uyarılarda bulunmaktayız. İlimiz merkezinde toplu taşıma hizmeti sunan özel halk otobüsleri ve şehir içi dolmuşlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle denetlenmekte ve çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” diye konuştu.