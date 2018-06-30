Muş’ta trafik kazası; 3 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Bingöl karayolunun köykent mevkiinde meydana geldi. Bingöl istikametinden Muş istikametine gelmekte olan Bülent Akyol yönetimindeki 41 VG 820 plakalı hususi otomobil, Muratgören köyü yolundan anayola kontrolsüz bir şekilde çıkan ve sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen traktör sürücü olay yerinden kaçarken, hurdaya dönen diğer araçta bulunan sürücü Bülent Akyol ile Bilal Akyol ve Ahmet Sevinç ise yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, hemen tedavi altına alınırken, hurdaya dönen araçtan LPG sızdığı için polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü verirken, vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı.

Araçların olay yerinden kaldırılması ve itfaiye ekipleri tarafından temizlik yapılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.