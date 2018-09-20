Muş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Muş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Caddesi Reis Konağı karşısında 49 AH 484 plakalı araç, anayol üzerindeki beton sete çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki 2 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, hasar gören aracı çekici ile kaldırdı.