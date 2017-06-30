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30 Haziran 2017 22:31

Muş’ta trafik kazası: 4 yaralı

Muş’un Hasköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Muş’ta trafik kazası: 4 yaralı

30 Haziran 2017 22:31


Alınan bilgilere göre kaza, Hasköy-Muş karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Hasköy ilçesinden Muş istikametine giden Cemal Akıcı yönetimindeki 34 EF 9638 plakalı otomobil, Hasköy ilçesi çıkışında sürücü aniden yola çıkan hayvanlara çarpmamak için direksiyonu kırınca yoldan çıktı. Refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğini devirerek karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü Cemal Akıcı (50) ile Cemil Akıcı (20), Gülcemal Akıcı (50) ve Serkan Akıcı (32) çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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