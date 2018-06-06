Muş’ta ’Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması-3’ yapıldı

Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen ’Türkiye Huzurlu Park’ uygulamasına Narkotik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM), Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Kentteki 45 parkta yapılan uygulamada, şahısların üstleri didik dikik aranıp, kimlikleri alınarak genel Bilgi Toplaması (GBT) yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "17.00 - 22.00 saatleri arasında Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması-3 kapsamında Muş il genelinde yapılan uygulamalarda; Uygulamaya katılan personel 177 Uygulama yapılan yerler:45 park ve umuma açık işyeri, 783 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, 26 araç kontrol edilmiş, Hırsızlık ve Mala Zarar Verme suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs ve Yoklama Kaçağı/Bakaya olarak aranan 12 şahıs yakalanmıştır" denildi.

Uygulamadan memnun olduğunu ifade eden vatandaş Hamza Büyüktapu, "Polis ekiplerimizin park ve çevresindeki çalışmalarından dolayı bizde memnunuz. Halkımızın can ve mal güvenliği için böyle sürekli GBT sorgulamaları yapmaları daha iyi bir uygulama oldu. Kim olduğu belirsiz kişilerin gelip buralarda neler yaptıkları hiç belli değil. O yüzden polisimize ve polis teşkilatımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Polisimiz huzur ve güveni sağlıyor" dedi.