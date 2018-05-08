MŞÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen programa; Muş Valisi Aziz Yıldırım, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, rektör yardımcıları Yaşar Karadağ ve Abdüllatif Tüzer ile idari personeller ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş’ta bazı tekliflerinin olduğunu dile getirerek, “Bu tekliflerimizi değerlendireceklerini söylediler. Bizlere dediler ki ‘Japonların şöyle bir tarzı vardır; siz bir konuyu ne kadar anlatırsanız anlatın, o gelip görmeden karar vermez.’ Diğeri ise Japonlarda herhangi bir konuyu diğer Japon’dan dinlemedikçe kolay kolay kabul etmezler. O yüzden Muş’a gelmesi çok önemli, burayı görmesi çok önemli" dedi.

Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui ile 2003 yılında tanıştığını hatırlatarak, "2003 yılında tanıştım ben, 2008 yılına kadar epeyce programlar yaptık, Ankara’da kendileriyle. Türkiye’nin her tarafından bu eğitim programlarına katılımcılar geldiler. Eğitimlerimizin temel dersleri, afet yönetimi ve afetlerle mücadeleydi. Bildiğiniz gibi Japonya dünyada en çok afete maruz kalan ülkelerin başında geliyor. Her yıl dünyada meydana gelen afetlerin yüzde 10’u Japonya’da meydana geliyor. Japon insanı afet ile mücadele etmiyor. Afetle beraber yaşamayı öğrenmiş, onunla yaşamaya da devam ediyor. Ben bu afeti, meteorolojik olayı, hatta bazen insanlardan kaynaklanan büyük kazalar gibi bir takım afetleri ya da olayları afete dönmeden nasıl bertaraf edebilirim, nasıl daha az hasarla çıkabilirim hesabını yapıp, ona göre davranıyorum. Yani depremi engelleyemeyeceğimizi hepimiz biliyoruz, selleri engelleyemeyeceğimizi hepimiz biliyoruz. Zaman zaman toprak kayması, kaya düşmesi, kuraklık veya çok aşırı soğuklar, sıcaklar gibi bir takım hadiseleri engelleyemeyeceğimizi hepimiz biliyoruz. Japon dostlarımız, bunlarla nasıl beraber yaşarız, biz bundan nasıl daha az zararla çıkarız ya da hiç zarar görmeden çıkarız, hatta nasıl faydalanırız diye hesap ediyorlar. Hem doğayla, hem meteorolojiyle, hem kendileriyle barışık yaşıyorlar. Japon dostlarımızdan öğrenmemiz gereken bir şey var ki, hakikatten yaptığınız işte disiplinli olmak. Yaptığınız işe odaklanıp, o işi en iyi nasıl yaparım, en kolay nasıl yaparım, en kısa sürede nasıl yaparım ya da bir maliyet söz konusuysa en ucuz nasıl yaparım diye bakmak lazım. Tabi ki burada ucuzluk, kaliteden ödün vermedendir. Bunu da özellikle söylememiz lazım. Bu tür disiplinleri, elde ettiğimiz takdirde, Türk insanının yapamayacağı hiçbir şey yoktur" diye konuştu.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui ise, Japonya’nın doğal güzelliklerinden, ülke hakkındaki genel bilgilerden ve yaşanan doğal afet olayları hakkında çeşitli bilgi paylaşımında bulundu.