Muş'ta U17 ligi başladı

Muş'ta yapılan U17 açılış maçında 1071 Malazgirt Spor, Muş Doğugücü'nü 2-0 sıfır yenmeyi başardı.

Muş'ta 2018-2019 U17 futbol sezonu açılış maçında Muş'un iddialı takımlarından 1071 Malazgirt Spor, Muş Doğugücü Spor ile Muş Şehir Standında karşılaştı. Her iki takımda maça dengeli başladı. Maçın ilk çeyreğinin ardından oyuna üstünlüğünü koyan 1071 Malazgirt Spor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle giren 1071 Malazgirt Spor, bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda her iki takımda çok sayıda gol pozisyona girmelerine rağmen 90 dakika boyunca maça üstünlüğünü kuran 1071 Malazgirt Spor U17 ligi açılış maçını 2-0 kazandı.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, Yeşilay ve kulüp sponsorumuz Sarıyıldız İnşaat destekleriyle U17 ligi açılış maçını 2-0 kazanmayı bildik” dedi.

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli ise, “Her iki takımında çok istekli oynadı. Daha kontrollü oynayan futbolcularım maçı kazanmayı bildiler. Ben kulüp başkanı olarak bizlere her zaman destek olan Yeşilay ve kulüp sponsorumuz Sarıyıldız İnşaat firması sahibi Ayhan Sarıyıldız'a çok teşekkür ediyorum. Bu başarıda çok büyük payları var. Bizi konuk eden Muş Doğugücü Spor Kulübüne yeni sezonda başarılar dilerim" dedi.