Muş’ta uçkunun kilosu 10 TL’ye düştü

Kentin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve bazıları tarafından ‘yayla muzu’ olarak da bilinen uçkun, ilk günlerde 20 TL’den satışa sunulurken, şimdilerde ise 10 TL’ye düştü. Kentteki uçkun satıcıları, fiyatların düşmesiyle birlikte fazla rağbet olduğunu belirterek, satışlardan memnun olduklarını söylediler.

Uçkun satışı yapan Muhammed Güngör, “İlk günler kilosu 20 TL’den satışa sunulan uçkunun kilosu şu anda 10 TL. İlk günkü gibi uçkuna rağbet sürüyor. Çok şükür işler iyi. Uçkun fiyatında yaşanan düşüklük, rağbeti de beraberinde getirdi” dedi.

Ramazan ayının da satışlarını etkilediğini belirten Güngör, “11 ayın sultanı Ramazan ayının içerisinde olmamız da satışlarımızı etkiliyor. Ramazan ayında işlerde düşüklük olur diye düşünüyorduk, ama çok şükür işler iyi, satışlarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.