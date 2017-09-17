Konuyla ilgili üniversitenin internet sitesinde bir açıklama yayınlayan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Resmi Gazetede yayımlanan iki ayrı kararnameyle bazı yeni fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulduğunu belirtti. Bakanlar Kurulu’nun, bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki 2017/10708 sayılı kararın Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından 4 fakülte, 2 enstitü, 1 yüksekokul kurulurken, 1 yüksekokul kapatıldığını ifade eden Rektör Fethi Ahmet Polat, "Resmi Gazete’nin sitesinde yer alan karara göre üniversitemiz, 3’üncü akademik birimi olacak Ziraat ve Veteriner Fakültesi bölümlerinden oluşan Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne kavuştu" dedi.

Üniversitenin 3’üncü akademik biriminin, şehre ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Polat, açıklamasında, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ziraat ve Veteriner Fakültesi bölümlerinden oluşan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Resmi Gazetede yayımlanarak kurulmuş oldu. Bana göre 2 yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve 4 yıllık BESYO ile birlikte Muş’un en önemli ihtiyacı olan bir başka birimi, Uygulamalı Bilimler Fakültesini açmış olduk. İnşallah amacına uygun yapılanır ve bu ilin makûs talihi, bu iki birim ile bir ölçüde değiştirilir" ifadelerini kullandı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin MŞÜ’de kurulması için konunun daha önceden üniversite senatosunda görüşülüp, ziraat ve veteriner fakültelerinin açılmasına dair alınan kararı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına gönderildiğini ifade eden Rektör Polat, "Muş Alparslan Üniversitesi Senatosu tarafından gerçekleştiren toplantıda, üniversitenin kurulduğu günden bu yana 20 yıllık gelişim planında yer verilmeyen ziraat ve veteriner fakültelerinin açılması için alınan karar YÖK’e daha önceden gönderilmişti. Üniversiteye verilen kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Kurumsallaşma kültürünü yükseltme, açıklık, şeffaflık, yenilikçilik, bilim, sanat ve estetiğin sınırlarını genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

MŞÜ’nün yeni kurulan üniversiteler arasında üst sıralarda olduğunu, eğitim ve öğretimin modern dersliklerde ve alanında uzman akademisyenlerle verilmesi için yatırımların devam ettiğinin altını çizen Polat şunları kaydetti:

"Üniversitemizi daha üst sıralara çıkartacak planlamalar çerçevesinde ülke gerçeklerini de göz önünde bulundurarak yapılan çalışmalarla ülkemizin 3’üncü büyük ovasına sahip Muş için son derece hayati öneme sahip olan ziraat fakültesi ile küçükbaş hayvancılık üretiminde ülke ekonomisine yüzde 5 gibi önemli bir katkı sunan hayvancılık sektörü için ilimizde kurulması elzem olan veterinerlik fakültesi alınan son kararla kuruldu. Bizler de üniversite olarak bu fakültemizin en kısa zamanda faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı başlayacağız."

Ziraat ve veterinerlik fakültelerinin 2018-2022 stratejik planında yer aldığını, bu fakültelerin kurulmasıyla bölgenin önemli bir ihtiyacının giderileceğinin altını çizen Polat, "Ziraat ve veteriner fakülteleri kurulması çalışmalarımızda ilimiz, bölgemiz, ülkemizin öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de dikkate alınarak karar verilmiştir. Üniversitemiz, Muş’un tarihi, coğrafyası ve ekonomisiyle cazibe merkezine dönüştürülmesi için öncü rolünü devam ettirecektir. Kararın alınmasında Muş gerçeği ve sosyoekonomik durum değerlendirilerek ilimizde veterinerlik ve ziraat fakültelerinin bölümlerine sahip olacak Uygulamalı Bilimler Fakültesinin açılması ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yeniden canlılık kazanacağına ve bunun ekonomik girdileri arttıracağına inanıyorum. Elbette her fakültenin açılmasında pek çok insanın emeği var, onların hepsine teşekkür ediyorum. YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç ve yürütme kurulu üyelerine, İl Valimiz Sayın Aziz Yıldırım ve eski Valimiz Sayın Seddar Yavuz’a, Vekilimiz Sayın Mehmet Emin Şimşek ve Belediye Başkanımız Sayın Feyat Asya’ya, ilimizin sivil toplum kuruluşlarına ve basın mensuplarına, ayrıca Ankara’da bu hususta yardımcı olan bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemizde bu işe emek veren akademisyenlerimize ve memurlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım beyefendiye hususi teşekkürlerimi arz ediyorum. En nihayet minnettarlığımızın büyüğü, çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’adır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın alakasına ve güvenine layık oluruz" dedi.