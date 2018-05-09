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09 Mayıs 2018 12:39

Muş’ta ‘uyuşturucu ile mücadele’ çalışması

Muş Emniyet Müdürlüğü Narko-Tim ekiplerince, araç ve şahsılar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muş’ta ‘uyuşturucu ile mücadele’ çalışması

09 Mayıs 2018 12:39


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko-Tim ekiplerince ‘uyuşturucu ile mücadele’ kapsamında, sokak satıcıları başta olmak üzere madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Durdurulan bir araçta, narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş 932 gram, torpido bölümüne gizlenmiş vaziyette 5 gram olmak üzere toplam 937 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, “İlimiz havaalanında yolcu olarak bulunan bir şahsın üst aramasında 57 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bir şahsın üzerinden 6 gram esrar, bir başka şahıstan 2 gram esrar maddesi, bir şahıstan da 1.30 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yine bir şahsın üst aramasında 1 gram esrar ile 0.57 gram metamfetamin maddesi, farklı iki şahıstan da 1 adet extacy uyuşturucu hap ile 0.28 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan kontrollerde, ‘Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak veya Kabul Etmek’ suçundan hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.




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