İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Muş’ta uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan 13 kişiden 2’si tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan 13 kişiden 2'si tutuklandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 13 kişinin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada toplam 265,41 gram esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. 13 kişinin yakalandığı çalışmalarda 2 kişi ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır. İlimizde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan, uyuşturucu madde ticaretinden haksız kazanç sağlayan şahıslarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.