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12 Eylül 2017 16:46

Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Muş’ta uyuşturucu operasyonu

12 Eylül 2017 16:46


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sırasında bir şahsın yaşı küçük bir şahsa uyuşturucu madde satarken yakalandığı belirtildi. Yapılan aramada 14 parça halinde toplam ağırlığı 31 gram esrar maddesi ele geçirildiği ve şahsın tutuklandığı bildirildi.


Öte yandan, bir şahsa ait 40 gram esrar maddesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, “Şahıs hakkında ‘Uyuşturucu madde Ticareti Yapmak, Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak Suçu’ndan gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.




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