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15 Eylül 2017 18:04

Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Muş’ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 6 kilogram 835 esrar ve 226 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Muş’ta uyuşturucu operasyonu

15 Eylül 2017 18:04


Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Ekindüzü köyünde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldığı ve 6 bin kilogram kubar esrar ile 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca, merkez Suvaran köyünde ikamet eden bir şahsın da ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 681 gram kubar esrar, 154 gram toz esrar ve 26 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, diğer 2 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.




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