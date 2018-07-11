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11 Temmuz 2018 17:04

Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Muş’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 559 gram esrar maddesi ile 11 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Muş’ta uyuşturucu operasyonu

11 Temmuz 2018 17:04


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İki şahsın il merkezinde bulunan ikamet ve müştemilatında yapılan aramalarda, 6 poşet içerisinde 559 gram esrar maddesi ile ekili vaziyette 11 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Uyuşturucu-Uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımına özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olursa iştirak eden şüphelilerle mücadelemiz en etkin şekilde devam edecektir" denildi.




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