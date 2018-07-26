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26 Temmuz 2018 13:48

Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Muş’ta polis ekipleri tarafından "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan" sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda bir kişi tutuklandı.

Muş’ta uyuşturucu operasyonu

26 Temmuz 2018 13:48


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il merkezinde ’uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan’ sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Tandoğan mevkiinde yapılan çalışmalarda 2 kişinin yapılan üst aramasında, şahıslardan birinin üstünden 48.14 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş ve şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. Hasköy ilçesinde bir şahsın aracından 3 ayrı poşet içerisinde toplam 3.37 gram toz esrar ile 3.28 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca, ilimiz Şehitlik Mahallesi’nde üst araması yapılan 3 kişinin üzerinden 6.43 gram esrar maddesi, Saray Mahallesi’nde üst araması yapılan 2 kişinin üzerinden de 1.91 gram esrar maddesi ve 2 adet ectasy hap ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. İlimizde, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslar ile mücadelemiz en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.




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