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Muş'ta üzeri toprak ve yapraklarla kapalı sığınak ve yaşam malzemeleri imha edildi

MUŞ (İHA) – Muş’un Hasköy ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait üzeri toprak ve yapraklarla kapalı sığınak, içerisindeki malzemelerle birlikte imha edildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait üzeri toprak ve yapraklarla kapalı sığınak, içerisindeki malzemelerle birlikte imha edildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce ‘Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar 2018-233 Operasyonu' yapılmıştır. 12 Eylül 2018 günü Hasköy ilçesi, Karakütük köyü, Gresor Tepe mevki kırsalında yapılan arazi aramasında üzeri toprak ve yapraklarla kapatılmış bir adet sığınak tespit edilmiştir. Sığınak içerisinde; kıyafet ve mutfak malzemesinin yanı sıra muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili delil niteliği taşımayan malzemeler imha edilmiş ayrıca adli tahkikata da başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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