Muş’ta VANTB temsilciliği açıldı

Van Ticaret Borsası (VANTB) Muş temsilciliğinin açılışı törenle yapıldı.

Van Ticaret Borsası Muş temsilciliğinin açılış törenine Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Özcan Sayılgan, Muş Ticaret Odası Meclis Başkanı Murat Güresmer, Muş SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Güler, KOSGEB İl Müdürü Kenan Mergen, Hak-İş ve Şeker-İş Muş şube başkanları, Muş Tema Vakfı Başkanı İhsan Aytemiş, Garanti Bankası Müdürü Hadi Altun ve yardımcısı Fırat Atılgan, Van Ticaret Borsası’nın Muşt’a faaliyet gösteren üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle misafirlere ikramlar yapılmasının ardından bir konuşma yapan Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, “Borsamızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile gerçekleştirdiği yoğun müzakereler, ısrarcı ve kararlı tutumlar neticesinde uzun yıllardır faaliyet alanımıza dahil etmek istediğimiz Muş ilini borsamızın çalışma alanına dahil etmeyi başardık” dedi.

Daha evvel Yüksekova ve Hakkari’de çalışma ofisleri oluşturan Van Ticaret Borsası’nın bu kez de TRB 2 Bölgesinde yer alan bir diğer önemli il olan Muş’u çalışma alanına kattıklarını ifade eden Memduhoğlu, “Bölgede hizmet veren diğer ticaret borsalarının da Muş için yoğun çabaları olmasına rağmen, bizler sistematik ve emin adımlarla ilerlediğimiz çalışmalarımızın meyvesini almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünde temsilcilik ofisimizin resmi açılış kokteyli vesilesi ile bir araya geldik. Muş çalışma ofisimizde borsamızı en iyi şekilde temsil ederek, Muş ve ilçelerinde bölge halkının ihtiyaç ve beklentilerine etkin biçimde cevap veriyoruz.Bu özverili çalışmamamız neticesinde ilimizin Doğu Anadolu Bölge illeri arasında prestiji ikiye katlanmış ve pilot ticaret borsası olma özelliğini kanıtlamıştır” ifadelerini kullandı.

Borsa işlemi yapmak isteyen üyelerin Van’a gelmeden Muş’ta hizmet alabileceğini hatırlatan Memduhoğlu, “İşlemlerin masrafsız ve zaman kayıpsız yapılması, üreticilerimizin işini kolaylaştırıyor. İnanıyoruz ki ilerleyen zamanlarda Muş işlem potansiyeli Van ile yarışır hale gelecek, zira Muş, bu kapasiteye fazlası ile sahip. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde titizlikte durduğumuz bir diğer konuda müteşebbislere kendi işlerini kurmaları yönünde destek olmaktır. Bu bağlamda bugüne kadar, gerek Van ve ilçeleri gerekse diğer temsilciliklerimizde yüzlerce üye ve vatandaşımızın girişimcilik sertifikası almasına vesile olduk. Bugün de Muş’taki uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize sertifikalarını takdim edeceğiz. Girişimci adayların kendi iş fikirlerine yönelik iş planını hazırlayacak bilgi ve deneyime sahip olmalarının hedeflendiği eğitimlerimiz aralıksız devam edecek. Bu güzel günde yanımızda olan, desteklerini bizlerden esirgemeyen kıymetli Muş halkına ve üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin Muş ve bölge halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.