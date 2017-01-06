Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 17:41

Muş’ta VANTB temsilciliği açıldı

Muş’ta VANTB temsilciliği açıldı

06 Ocak 2017 17:41

Van Ticaret Borsası (VANTB) Muş temsilciliğinin açılışı törenle yapıldı.
Van Ticaret Borsası Muş temsilciliğinin açılış törenine Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Özcan Sayılgan, Muş Ticaret Odası Meclis Başkanı Murat Güresmer, Muş SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Güler, KOSGEB İl Müdürü Kenan Mergen, Hak-İş ve Şeker-İş Muş şube başkanları, Muş Tema Vakfı Başkanı İhsan Aytemiş, Garanti Bankası Müdürü Hadi Altun ve yardımcısı Fırat Atılgan, Van Ticaret Borsası’nın Muşt’a faaliyet gösteren üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesiyle misafirlere ikramlar yapılmasının ardından bir konuşma yapan Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, “Borsamızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile gerçekleştirdiği yoğun müzakereler, ısrarcı ve kararlı tutumlar neticesinde uzun yıllardır faaliyet alanımıza dahil etmek istediğimiz Muş ilini borsamızın çalışma alanına dahil etmeyi başardık” dedi.
Daha evvel Yüksekova ve Hakkari’de çalışma ofisleri oluşturan Van Ticaret Borsası’nın bu kez de TRB 2 Bölgesinde yer alan bir diğer önemli il olan Muş’u çalışma alanına kattıklarını ifade eden Memduhoğlu, “Bölgede hizmet veren diğer ticaret borsalarının da Muş için yoğun çabaları olmasına rağmen, bizler sistematik ve emin adımlarla ilerlediğimiz çalışmalarımızın meyvesini almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünde temsilcilik ofisimizin resmi açılış kokteyli vesilesi ile bir araya geldik. Muş çalışma ofisimizde borsamızı en iyi şekilde temsil ederek, Muş ve ilçelerinde bölge halkının ihtiyaç ve beklentilerine etkin biçimde cevap veriyoruz.Bu özverili çalışmamamız neticesinde ilimizin Doğu Anadolu Bölge illeri arasında prestiji ikiye katlanmış ve pilot ticaret borsası olma özelliğini kanıtlamıştır” ifadelerini kullandı.
Borsa işlemi yapmak isteyen üyelerin Van’a gelmeden Muş’ta hizmet alabileceğini hatırlatan Memduhoğlu, “İşlemlerin masrafsız ve zaman kayıpsız yapılması, üreticilerimizin işini kolaylaştırıyor. İnanıyoruz ki ilerleyen zamanlarda Muş işlem potansiyeli Van ile yarışır hale gelecek, zira Muş, bu kapasiteye fazlası ile sahip. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde titizlikte durduğumuz bir diğer konuda müteşebbislere kendi işlerini kurmaları yönünde destek olmaktır. Bu bağlamda bugüne kadar, gerek Van ve ilçeleri gerekse diğer temsilciliklerimizde yüzlerce üye ve vatandaşımızın girişimcilik sertifikası almasına vesile olduk. Bugün de Muş’taki uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize sertifikalarını takdim edeceğiz. Girişimci adayların kendi iş fikirlerine yönelik iş planını hazırlayacak bilgi ve deneyime sahip olmalarının hedeflendiği eğitimlerimiz aralıksız devam edecek. Bu güzel günde yanımızda olan, desteklerini bizlerden esirgemeyen kıymetli Muş halkına ve üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin Muş ve bölge halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
0
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç