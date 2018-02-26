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26 Şubat 2018 15:21

Muş’ta Vergi Haftası kutlamalarına başlandı

Muş’ta ’Vergi Haftası’ kutlamaları kapsamında Hükümet Konağı önünde bir tören gerçekleştirildi.

Muş’ta Vergi Haftası kutlamalarına başlandı

26 Şubat 2018 15:21


’Vergi Haftası’ etkinlikleri, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Törene Muş Vergi Dairesi Defterdarı Mustafa Bakır, müdürler ve personellerin tamamı katıldı. Program sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Defterdarı Mustafa Bakır, vergi haftası kapsamında Afrin’de devam eden ’Zeytin Dalı Hareka’tına katılan Mehmetçik için bağış kampanyası başlatlıklarını söyledi. Her yıl Şubat ayının son haftasının vergi haftası olarak kutlanıldığını hatırlatan Bakır, "Muş Defterdarlığı çalışanları olarak vergi haftası etkinlikleri kapsamında Zeytin Dalı Harekatı’nda bulunan kahraman Mehmetçiğimize maddi ve manevi destekte bulunabilmek için Mehmetçik Vakfına gönüllü bağış kampanyası başlattık. Bugün itibariyle toplamış olduğumuz meblağı Mehmetçik Vakfı hesabına yatıracağız. Her zaman memeciğimizin yanında olacağız. Canını ortaya koyan kahraman Mehmetçiğimize, Polislerimize her zaman minnettarız, Allah yar ve yardımcıları olsun. Ayrıca bu kapsamda bu anlamlı ve özverili çalışma yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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