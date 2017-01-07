Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 09:00

Muş’ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Muş’ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

07 Ocak 2017 09:00

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, kentin çeşitli bölgelerine, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kar üstüne yem bıraktı. Yem bırakma çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdür Vekili Ferzende Saygın, yemleme çalışmasına yaklaşık bir ay önce başladıklarını söyledi. Mart ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Ferzende Saygın, "Arazinin karla kaplanmaya başlanmasına müteakip, yemleme çalışmasına başladık. Mart ayının ortalarına kadar bu çalışmamızı devam ettireceğiz. Mart ayında havaların ısınması, arazi örtüsünün açılmasıyla birlikte, yaban hayatının kendini besleyecek duruma geldikten sonra yemleme çalışmasını sonlandıracağız" dedi.
Geçen yıl doğaya 6 ton civarında yem ve 2,5 ton civarında sakatat bıraktıklarını belirten Saygın, "Bu sene de bu çalışmamız devam edecek. Bu yıl araziye tahmini olarak 5 ton yem bırakmayı planlıyoruz. Bunun yanında 3 ton civarında da sakatat bırakmayı hedefliyoruz. Haftanın 2-3 günü il genelinde yemleme çalışması yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yaban hayatını desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü onların bize, kış boyunca ihtiyaçları var" diye konuştu.
Vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Saygın, "Vatandaşlarımız, şehir içerisinde, meskun mahallerde sokak hayvanları başta olmak üzere, kanatlı hayvanlara da destek vermeleri, hem insani hem İslami bir görevdir. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. Herkes, balkonuna, bahçesine, pencere kenarına yem bırakarak, ekmek kırıntılarını bırakarak yaban hayatını destek verebilir. Çünkü kış sezonu boyunca hayvanlar, gerekli olan yem ihtiyacını karşılayamıyorlar ve güçsüz düşüyorlar. Bu da onların, ölümlerine sakat kalmalarına, dolayısıyla doğal dengenin bozulmasına sebebiyet verir. Bu konuda vatandaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
-4
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -4°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -3°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -3°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç