Muş’ta yağmur suyu hatları yenileniyor

Muş Belediyesinin en büyük projesi olan içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları hızla ilerliyor. Yeşilyurt ve 15 Temmuz mahallelerinde ağırlıklı olarak yapılan çalışmaların yanı sıra şehir merkezinde proje kapsamında 16 kilometre olan yağmur suyu hattı döşemeleri de devam ediyor. Çalışmalar başladığı günden itibaren projeyi yakından takip eden Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş’un yüz yılını ilgilendiren projenin titizlikle yürütülmesi konusunda gerekli talimatları veriyor. 400 bin nüfusuna göre yapılan altyapı projesinin tamamlanması ile Muş’un en büyük sorunu tarihe karışmış olacak. Bir yandan altyapı projesi ile önemli bir eksikliği gideren Muş Belediyesi, diğer yandan içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatları yenilenen cadde ve sokakların da üst yapısını yaparak vatandaşların mağdur olmamasını sağlıyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “İlimiz için hayati önem arz eden içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl başlattığımız ve aynı anda birçok yerde yaptığımız çalışmaları bu yıl daha programlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. İster istemez bazı aksaklıklarla karşılaşıyoruz. Ancak her şeye rağmen kararlılıkla projemizi uygulamaya devam ediyoruz. İlimizin en büyük sorununu tamamen ortadan kaldıracağımız için, halkımızın çok daha güzel bir şekilde hayatlarını sürdürebileceği bir ortamın oluşmasını sağladığımız için sevinçliyiz. Şehrimizin sorunlarını dert ediniyoruz, bunları çözüme kavuştururken huzur buluyoruz. Çünkü biz halkımıza bunları yapacağımızı söyleyerek göreve geldik” dedi.

Başkan Asya, geçen yıl şehir merkezinde birçok bölgenin altyapısını aynı andan yaptıklarını da belirterek, “Bu yıl şehrin alt bölgelerindeki mahallelerimizden çalışmaları tamamlayarak geliyoruz. Sütlüce, Zafer ve 15 Temmuz mahallelerinin altyapıları tamamlandı. Yeşilyurt Mahallesi’nin de önümüzdeki günlerde bitiyor. Bu süreçte şehir merkezinde belli noktalarda geçişleri olan yağmur suyu hatlarının döşemesi yapılıyor. Bir yandan altyapı döşemeleri yapılırken diğer yandan tahrip olan, kazı yapılan yolları bir bütün yeniliyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızın neticesinde emeğimiz ortaya çıkmış olacak. Amacımız, gayretimiz ilimizin daha iyi bir konuma gelmesi içindir. İnşallah bunda da muvaffak oluruz” şeklinde konuştu.