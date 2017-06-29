Muş’ta yaz spor okulları başladı

Kurslara kaydı yapılan öğrenciler için şehir stadyumunda tören düzenlendi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, yaz spor okullarının açılışını yaptıklarını söyledi. Kursların ağustos ayına kadar devam edeceğini belirten Hamdullah Kardaş, "Ağustos ayından sonra çocuklarımız örgün eğitimlerine başladıklarında, burada kazanmış oldukları branşlarla kendi okullarında müsabakalara katılıyorlar, bazı çocuklar da kulüp düzeyinde başarılı bir grafik çizmektedir. Bu 3 aylık süreç, sadece yoğun antrenmanların olduğu bir süreç. Bunun yanı sıra spor merkezimiz 12 ay boyunca hizmete açık. Her yıl yaklaşık 3-4 bin dolayında çocuğu spora başlatıyoruz. Bu bizim için bir onurdur" dedi.

Kardaş, yaz spor okullarında atletizm, satranç, futbol, basketbol, badminton, boks, güreş, hentbol, kayak, masa tenisi, eskrim, taekwondo, voleybol, tenis, judo, jimnastik, yüzme branşlarında çocuklara kurs verileceğini sözlerine ekledi.

Kısa bir antrenmanın yapılmasının ardından açılış töreni sona erdi.