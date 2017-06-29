Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 15:55

Muş’ta yaz spor okulları başladı

Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz spor okullarının startı verildi.

Muş’ta yaz spor okulları başladı

29 Haziran 2017 15:55


Kurslara kaydı yapılan öğrenciler için şehir stadyumunda tören düzenlendi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, yaz spor okullarının açılışını yaptıklarını söyledi. Kursların ağustos ayına kadar devam edeceğini belirten Hamdullah Kardaş, "Ağustos ayından sonra çocuklarımız örgün eğitimlerine başladıklarında, burada kazanmış oldukları branşlarla kendi okullarında müsabakalara katılıyorlar, bazı çocuklar da kulüp düzeyinde başarılı bir grafik çizmektedir. Bu 3 aylık süreç, sadece yoğun antrenmanların olduğu bir süreç. Bunun yanı sıra spor merkezimiz 12 ay boyunca hizmete açık. Her yıl yaklaşık 3-4 bin dolayında çocuğu spora başlatıyoruz. Bu bizim için bir onurdur" dedi.


Kardaş, yaz spor okullarında atletizm, satranç, futbol, basketbol, badminton, boks, güreş, hentbol, kayak, masa tenisi, eskrim, taekwondo, voleybol, tenis, judo, jimnastik, yüzme branşlarında çocuklara kurs verileceğini sözlerine ekledi.


Kısa bir antrenmanın yapılmasının ardından açılış töreni sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
MUŞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:35
  • Güneş :04:45
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:24
  • Akşam :19:51
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!