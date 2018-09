Muş'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

Muş'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalan ilk ders zili ile başladı.

Muş'ta 2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 116 bin 708 öğrenci ve 5 bin 464 öğretmen ile başladı. Türk Telekom İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali yardımcıları Alper Çifci, Mehmet Kocabey, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Muş Valisi Aziz Yıldırım, “Yeni bir eğitim öğretim yılında geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni başarılara doğru koşmalarının heyecanını hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. İlimizde eğitim yatırımlarına verdiğimiz öncelik neticesinde; derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullaşma oranı, teknik donanım gibi birçok alanda ülke ortalamasının üzerinde değerlere ulaştık” dedi.

Konuşmasının devamında öğrencilere seslenen Vali Yıldırım, “Sizler çok çalışacaksınız ki bu vatanı Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracaksınız. Yarınlarımızın umudu olarak sizlerden en büyük beklentimiz, ülkemizin geleceğine sahip çıkmanızdır. Bu yolda 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velililere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ise 2018-2019 eğitim öğretim yılında 708 okulda 116 bin 708 öğrenci ve 5 bin 464 öğretmen ile eğitim ve öğretime başladıklarını ifade ederek, “2018-2019 eğitim-öğretim yılına yeni umutlar, yeni heyecanlarla her zamankinden daha azimli, daha güçlü bir başlangıç yapmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, aldığımız her kararda 116.708 öğrencimiz ve öğretmenimizin sorumluluğunu üzerimizde taşıyor ve bunu hem kendimize hem de milletimize karşı bir borç biliyoruz” dedi.

Tören, müzik şöleniyle devam etti.