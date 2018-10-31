Muş'ta ‘Yeni Sanayi Sitesi İstişare Toplantısı' yapıldı

MUŞ (İHA) – Muş'ta kurulması planlanan yeni sanayi sitesi için Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında istişare toplantısı yapıldı.

Muş'ta eski Köykent civarında kurulması planlanan yeni sanayi sitesi için Vali Aziz Yıldırım başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi. Muş Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen istişare toplantısına Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, TÜMSİAD, MÜSİAD, OSB, Esnaf ve Sanatkârlar Odası gibi paydaş kurum temsilcileri de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aziz Yıldırım'ın ardından söz alan Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Recep Kotan, sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili mevzuat konusunda bilgi verdi.

Toplantıda, Muş'taki sanayi sitesi esnafı ile sanayi sitesi dışında faaliyet gösteren tamirat ve imalat işleri ile uğraşan küçük işletmelerin, şehir dışındaki modern altyapı ile donatılmış planlı alanlara konumlandırılmasına yönelik istişarede bulunuldu.

Kurul üyelerince ildeki yerel aktörlerin de katkı sağlayacağı geniş katılımlı bir kooperatif vasıtasıyla çalışmalara başlanılmasına karar verildi.