Muş’ta yol asfaltlama çalışması

Şehrin değişik bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren Muş Belediyesi, tahrip olan yolların onarımını da yaparak bu konuda yaşanan sorunları ortadan kaldırıyor. 2018 yılı yaz dönemi çalışma programı içerisinde yer alan asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren belediye, cadde ve sokakları bir bir asfaltlayıp, kaldırımları da parke taşlarıyla döşenerek vatandaşların kullanımına sunuyor. Yolları modern bir görünüme kavuşturmak için özel bir çaba sarf eden Muş Belediyesi; doğalgaz, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarının tamamlandığı yolları tamamen yeniliyor. Ekipler, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra imar planına göre açılan yeni yolları da asfalt kaplama yapmaya devam ediyor.

Altyapı döşemelerinin yapılacağı cadde ve sokaklardaki tahribatları geçici asfaltla gideren ekipler; içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı döşemelerinin tamamlanması ile tüm yolların üst yapısını kalıcı bir şekilde yaparak hizmete sunacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Feyat Asya, il genelinde çalışmaların belirli bir program dâhilinde yürütüldüğünü söyleyerek, “Mahallelerimizde tahrip olan yolların asfaltlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizde eksik olan hizmetleri tamamlamak, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bu hizmetlerimizin sonucunda ilimizin gelişimine ivme kazandıracağız” dedi.

Yolların daha modern bir görünüme kavuşacağını kaydeden Başkan Asya, “Kanalizasyon, içme suyu ve doğalgaz gibi altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerdeki yolların tamamını yeniliyoruz. Bunun yanı sıra altyapı çalışmaları eksik ama tahrip olan yolları da şimdilik geçici asfaltla kaplıyoruz. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerin yenilenmesinden sonra yapılacak yollar, uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılacak. Allah’ın izniyle Muş’un alt ve üst yapı konusundaki tüm sıkıntılarını ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.