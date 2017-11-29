Muş’ta yol yıkama çalışması

Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdüren Muş Belediyesi, caddeleri tazyikli su ile yıkayarak kötü görüntü ve çamurdan arındırıyor. Halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe gerektiğinden fazla önem gösteren Muş Belediyesi, bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik konusunda duyarlı davranan Muş Belediyesi, hava şartlarının elverişli olmasını fırsat bilerek, vatandaşların yoğun olarak kullandığı işlek caddeleri ve kaldırımları tazyikli su ile yıkadı.

Altyapı çalışmalarından dolayı kentin birçok yerinde kazılan yollarda meydana gelen tahribatları onarmaya devam eden belediye ekipleri, çok kirlenen yollarda da yıkama çalışması yapıyor. Muş Belediyesi yol yıkama çalışması ile yol kenarları ve kanallarda biriken çöpler nedeniyle çevreye yayılan koku ve hastalığın da önüne geçiyor.

Yol yıkama çalışmaları sırasından itfaiye ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, belirli aralıklarla yapılan bu çalışmayı takdir ettiler. Çalışmalar sırasında herhangi bir kazaya mahal vermemek ve kimsenin mağdur olmaması için zabıta ekipleri de trafik kontrolünü sağlayarak önlem aldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde hava şartlarının elverişli olduğu her günü değerlendiriyoruz. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamının yenilendiği altyapı projesi kapsamında cadde ve sokaklarda ciddi tahribatlar yaşandı. Çalışma sezonu içerisinde bu tahribatların büyük bir kısmını onardık. Geçen hafta kar yağışının olması ve havaların bir anda soğuk olması çalışmalarımıza engel olsa da bu hafta havaların sıcak olmasını fırsat bilerek harekete geçtik. Bir yandan yarım kalan çalışmalarımızı tamamlarken, diğer yandan cadde ve sokakların temizliğini yapıyoruz. İtfaiye ekiplerimiz ana ve ara güzergahları tazyikli suyla yıkıyor. İnşallah başlattığımız çalışmaları kısa sürede tamamlayarak sorunsuz bir kış mevsimi geçiririz” dedi.