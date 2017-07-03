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03 Temmuz 2017 13:35

Muş’ta zorlu asfalt çalışması

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 40 dereceyi bulan sıcaklıkta çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Muş’ta zorlu asfalt çalışması

03 Temmuz 2017 13:35


Hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz yönde etkilerken, sıcak havadan en çok etkilenenlerin başında ise asfalt işçileri geliyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, 160-170 derecede asfalt dökmeye devam ediyor. Merkeze bağlı Sürügüden grup köy yolunda devam eden asfalt çalışmalarını takip eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Şeyhmus Yentür, 2017 yılı içerisinde 360 kilometre yol yapacaklarını söyledi. Hava sıcaklığına da dikkat çeken Yentür, "2017 yılı içerisinde yaklaşık 220 kilometre ikinci kat, 120 kilometre birinci kat ve 30 kilometre de BSK olmak üzere 360 kilometrelik yol yapacağız. 25 kişilik bir ekiple bu çalışmayı yapmaktayız. Koşullar ağır. Baralardaki bütümün sıcaklığı 160-170 dereceyi bulmaktadır. Hava da 37-38 derece olunca 200 derecede çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu ağır koşullarda vatandaşa hizmeti götürmek için mücadele ediyoruz. Bu yıl güvenlik yollarını da eklersek 50 milyon TL’lik yatırım yapmış olacağız. Koşullara göre ekip görevlendiriyoruz" dedi.


Çalışma koşullarının çok ağır olduğunu ifade eden Yentür, "Çalışma koşullarımız çok ağır. Kış mevsiminde 20 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık. Nisan ayında meydana gelen selden dolayı çok sayıda köprü, menfez, sanat yapılarımız yıkıldı. Yaklaşık 5 milyonluk bir hasarımız oluştu. Vatandaşa en iyi şekilde hizmet götürmek bizim vazifemizdir. Halka hizmet etmenin Hakk’a hizmet etme düsturuyla çalışıyoruz" diye konuştu.


Yol-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Vedat Subaşı ise, ekiplerin yazın yol yapımı, kışın ise yol açma çalışmalarında görev yaptığını söyledi. Başkan Subaşı, "Vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Şu anda 38 derece hava sıcaklığı ve 170 derece asfalt sıcaklığında çalışan ekiplerimizin tek gayesi kaliteli hizmet vermektir. Ekiplerimiz yılın 365 günü aralıksız çalışıyor" ifadelerini kullandı.




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