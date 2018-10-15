Muş'taki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Muş'ta dün akşam meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Muş'un Korkut ilçesinde dün akşam yaşanan trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.S.'nin de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kazada yaralanan Zeynep ve Fırat Seçkin ile Zahir Bozyiğit'in tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.