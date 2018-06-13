Muş’taki sel faciasının ardından çalışmalar sürüyor

Muş merkez ve Korkut ilçesinde dün etkili olan yağış sonucu meydana gelen sel, bazı köylerde maddi hasara yol açtı. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 70 haneli Dereyurt köyü ile Korkut ilçesine bağlı Karakale, Dereiçi, Balkır, Aydoğun ve Mollababa köylerinde sel sonucu derelerin taşmasıyla maddi hasar meydana geldi. Sel sonrası evlerinin çevrelerinde temizlik çalışması başlatan köy sakinleri, devletin kendilerine destek olmasını istiyor.

Köy sakinleri tarafından başlatılan temizlik çalışmalarının yanı sıra AFAD ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri tarafından da köylerde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Dereyurt Köyü Muhtarı Mustafa Çetin, etkili olan yağışın tarım arazileri ve vatandaşların evlerine zarar verdiğini belirtti. Etkili olan yağmur ve doludan dolayı köyün içinden geçen derenin taşıması sonucu birçok ahır, samanlık ve soğuk hava deposu olarak kullanılan alanların tahrip olduğunu dile getiren Muhtar Çetin, “Ekili alanlar, çayırlar, samanlıklar ve vatandaşın kiler olarak kullandığı yerler, içerisindeki gıdalarla birlikte sele kapılıp gitmiştir. Birkaç tane küçükbaş hayvanın da sele kapılarak telef olduğu bilgisi var. Biz devletimizden bu konuda yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Köylerde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyleyen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Abdülhak Aydoğdu ise “İlimizde dün akşam itibariyle ani yağan yağıştan dolayı hububat alanlarında yüzde 100’e varan bir hasar olmuştur. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, İl AFAD Müdürlüğü ekipleriyle yerinde tespit çalışmalarımıza başladık. Hasar gören köylerimizden alacağımız raporlarla hasar tespit komisyonuna sunacağız” dedi.

Bir küçükbaş hayvanının telef olduğunu belirten köy sakinlerinden Aygül Çetin de sel sonrası köy genelinde büyük maddi hasarın oluştuğunu belirterek, meyve ağaçlarının da selden zarar gördüğünü ifade etti.

Köy sakinlerinden Yıldız Sevinç de evlerinin dere kenarından olduğu için derenin taşmasıyla kilerde bulunan un, yağ, yıllık peynirleri gibi tüm gıdalarının kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.