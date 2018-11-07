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Muş'tan Bulanık'a kardeş okul

MUŞ (İHA) – Muş’un Sütlüce İlk ve Ortaokulu öğrencileri, ‘kardeş okul’ olarak belirledikleri Bulanık ilçesine bağlı Karaağıl Köyü İlk ve Ortaokulu için yardım kampanyası düzenledi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Sütlüce İlk ve Ortaokulu öğrencileri, ‘kardeş okul' olarak belirledikleri Bulanık ilçesine bağlı Karaağıl Köyü İlk ve Ortaokulu için yardım kampanyası düzenledi.


Sütlüce İlk ve Ortaokulu Müdürü Nezir Yiğit, öğrenci ve öğrenci velilerinin düzenlediği kampanyayla toplanan yardımları beraberindeki Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Muş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu ve Şube Müdürü Suat Çetin ile kardeş okul Karaağıl İlk ve Ortaokulu yöneticilerine teslim etti. Burada konuşan Bulanık Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, "Böyle bir kampanyaya başladığınız için sizlere, öğretmenlerinize, velilerinize ve öğrencilere çok teşekkür ediyoruz. Bizi kardeş okul olarak seçerek onurlandırıp gururlandırdınız. İnşallah bundan sonra bu sosyal okul kapsamında okulunuza sık sık geleceğiz ve sizlerin imkanlarının bir kısmından da biz yaralanacağız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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