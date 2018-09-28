Muş'tan dünyaya peynir ihracatı

Muş'ta baba mesleği olan peynirciliği sürdüren dört kardeş, 2007 yılında devlet desteğiyle hayata geçirdikleri tesisle ülkenin dört bir yanına olduğu gibi dış ülkelere de peynir ihracatı yapmanın gururunu yaşıyor.

Muş'ta 78 yaşındaki Ekrem Rençber'in oğulları Murat, İsmail, Hanifi ve Suat Rençber, 2007 yılında devlet desteğiyle kurdukları ve babalarının ismini verdikleri tesis sayesinde peynir ihracatı yapıyorlar. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sunulan destekle kurdukları tesis ile üretimini yaptıkları eski kaşar ve tulum peynirini stokladıkları ambarlardan çıkartıp, ülke içi ve ülke dışındaki büyük firmalar aracılığıyla ihracat yapan Rençber kardeşler, Muş'tan dışarıya peynir ihracatı yapmanın gururunu yaşıyor.

Babalarından gördükleri mesleği devralarak sürdürdüklerini belirten kardeşlerden Hanifi Rençber, “Biz bu mesleği 1960'lardan bu yana babadan devralarak sürdürüyoruz. 2007 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından destek alarak dört biraderle bu işletmeyi kurduk. İşletmemizde eski kaşar ve tulum peyniri üretilmekteyiz. Ürettiğimiz ürünler genelde komşu iller, merkez pazarı olarak İstanbul'a gönderiyoruz. İstanbul'dan büyük firmalar tarafından dış ülkelere de ihracatı yapılmaktadır” dedi.

Üretimini yaptıkları ürünleri genel olarak komşu illere sattıklarını belirten Rençber, “Ürettiğimiz ürünleri kendi şehrimizde satmakta sıkıntı yaşıyoruz. Genelde dış illere satıyoruz. Ürünlerimizin biraz maliyeti yüksek olduğu için il pazarında fiyat olarak ağır geliyor. Ama kaliteli ürünler her zaman maliyeti yüksektir” şeklinde konuştu.

İhracat yapmanın gururunu yaşıyorlar

Muş'tan peynir ihracatı yapmanın gurunu yaşadıklarını belirten 3 kardeşin ağabeyi Murat Rençber ise “Baba mesleği olan peynirciliği sürdürmekteyiz. Üretim yaptığımız tesisimizi, 2007 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu tarafından alınan destekle kurduk. Burada tulum ve eski kaşar peyniri üretmekteyiz. Ürünlerimizi İstanbul'a, İstanbul'daki büyük esnaflara veriyoruz. Büyük esnaflarda İstanbul'dan büyük marketlere, dışarıya ihraç ediyorlar. Muş'tan komşu illere ve dış ülkeye peynir ihracatı yapmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.