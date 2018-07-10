Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın seçim vaatleri arasında yer alan ve yapımına 2016 yılında başlanan MUŞTİ şekillenmeye başladı. İnşaat çalışmalarının yüzde 70’nin tamamlanması ve ince işçiliğinin devam ettiği MUŞTİ’de kısa süre sonra hizmet verilecek. Kentin kasabayı andıran terminalinin yerine yapılacak olan yeni terminal binası modern bir görüntüye kavuşturulmasının ardından vatandaşın hizmetine sunulması bekleniyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, şehirlerin ilk intibasının şehirlerarası terminallerden başladığını söyledi. MUŞTİ’nin seçim vaatlerinin arasında yer aldığını hatırlatan Asya, "Şehirlerarası otobüs terminalleri o şehrin ilk intibasını uyandırıldığı yerlerdir. Dolayısıyla biz de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Muş’un eski şehirlerarası terminalinin hizmete cevap vermediğini, artık bir kasaba terminalini andırdığını hep söyledik. Seçim taahhütlerimizin arasında da yeni MUŞTİ’yi yapacağımızın taahhüdü vardı. Gelir gelmez yaklaşık 27 bin metre kare alan üzerinde etüt çalışmalarımızı yaptık, proje çalışması yaptık ve proje çalışması bittikten sonra ihalesini yaptık. Yaklaşık maliyeti 12 milyon 257 bin TL olan bu projemizi açık ihaleye çıktıktan sonra yaklaşık yüzde 36 kırımla 8 milyon 850 bin civarında bir maliyetle müteahhit firma aldı. Yer teslimi alındıktan sonra geçen yıl otogarın kabası bitti ve bu senede ince işleri hızla devam etmektedir. Bu kompleks içerisinde restoran, kafeterya, mescit, lavabolar ve irtibat büroları ile her türlü teferruatın en incesine kadar düşünülmüş bir projedir. Bu sene ağustos ayının sonuna doğru aksi bir durum olmadığı takdirde bitirip hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte şehrimize gelen misafirlerimizin ilk intibası şehrimiz hakkında çok daha olumlu olacağını, yolculuk yapacak vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yolculuk yapma fırsatı bulacağını, bu işin ticaretini yapan şehirlerarası otobüs terminali taşımacılığı yapan esnafında daha müreffeh daha huzurlu bir yerde hizmet sunma imkanı bulacağından dolayı hem halkımız hem de bizlerin memnun olacağı bir proje olacağı kanaatindeyiz" dedi.

"Eski terminal binasının yerine hastane düşünüyoruz"

Eski terminal binası için bir takım düşünceleri olduğunu ifade eden Başkan Asya, "Eski terminal binası için birkaç farklı noktada düşüncelerimiz var. Fakat Başbakanımız Binali Yıldırım’ın burada taahhüt ettiği Muş’a Eğitim ve Araştırma Hastanesi için doğrusu terminalimizle birlikte eski özel idaremizin yeri ve karayollarının yerini tahsis yaptırabilirsek eski yerimizi Sağlık Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesini yapmak üzere bu şehrin hem estetiğine hem şehrin güzelliğine hem prestijine hem de vatandaş için, herkes için ortak nokta olduğuna inandığımız için şu an orayı bekliyoruz. dedi.

"MUŞTİ’yi 26 Ağustos’ta teslim etmeyi hedefliyoruz"

Otogarı 26 Ağustos 2018’de teslim etmeyi hedeflediklerini anımsatan Otogar Şantiye Şefi Ayhan Sığınç ise, "2016 yılının 9. Ayında otogara başladık. Şu anda yüzde 70 civarındayız. Otogarımız şekillendi, ortaya çıktı. Şu an gerek otogar içerisinde gerek çevre, sahada çalışmalarımız sürüyor. Otogarımızı 26 Ağustos’a yetiştirmeye çalışıyoruz. Normalde günümüz 8. Ayın 30’u ama biz 26 Ağustos’a yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan dış cephede kompozit kaplama yapılıyor. Şu anda otogarda mekanikçiler, elektrikçiler, tesisatçılar, alçıcılar, sıvacılar 90 personelle çalışıyor. Otogarımızda 16 tane peron, arkasında 32 tane park yeri, 16 acente, PTT Kargo, araç kiralama, güvenlik ve sağlık bölümü var" diye konuştu.