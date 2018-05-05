Muş Alparslan Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (MUŞTİT), MŞÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 08 Mayıs Salı günü “Komşu Köyün Delisi” başlığı altında sahnelenecek olan tiyatro oyunu için hazırlanıyor. Bu yıl kurulan ve sahnelenecek olan tiyatro oyunu ile perdelerini açan MUŞTİT, Salı günü saat: 18:00’da gerçekleştireceği tiyatro oyunu ile tiyatro severleri üniversitede ağırlayacak. Prof. Dr. Üstün Dökmen’in eseri olan ve Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Öcal’ın yönetmenliğini yaptığı 2 perdelik oyunda, üniversite öğrencileri rol aldı. Muş Alparslan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim gören ve 110 dakika olup, 2 perde şeklinde sahnelenecek olan tiyatro oyununda ’Nuriye’ karakterini canlandırılan Büşra Değnek ise, hazırlık çalışmalarının çok keyifli sürdüğünü ve heyecanlı olduklarını belirtti. Oyunun yazarının Prof. Dr. Üstün Dökmen olduğunu belirterek, tiyatro gösteriminin konusunda kısaca bahseden Değnek: “Kendini akıllı sanıp içlerindeki deliden habersiz gezenleri, sokaktaki deliyi ‘öteki’ sananları köy meydanına çağırıyor. Olur, olmaz şeylerin peşinde koşuşturmaktan yüreklerimizdeki isteklerin farkına varamadığımıza dikkat çekiyor. Muhtar Halis ağa, ‘komşu köylerin delileri varken bizim köyümüzün neden bir delisi yok’ diyerek köylülerin aklına kar suyu kaçırır. Kendi içlerinde bir deli olmadığı içinde muhtar seçim vaadi olarak dışarıdan ithal bir deli getirmeyi vaat eder. ‘Her köyün delisi var. Bizim de olsun’ diyen muhtar her şeyi göze almıştır ve gazeteye ‘Deli Aranıyor’ ilanı verir. Genç bir psikoloji öğrencisi olan Sergen bu ilanı görür ve üniversite bitirme tezine mükemmel bir konu olacağını düşünür ve ilana başvurur. Ve böylece Deli Hamdi karakterini oluşturur. Köy halkı ise Deli Hamdi’nin etrafında dönmeye başlar. Deli Hamdi, köylünün içindeki deliyi ortaya çıkarır. Tiyatro oyunumuz için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 08 Mayıs Salı günü saat: 18:00’da sahneleyeceğimiz oyunumuza tüm tiyatro severleri davet ediyoruz” diye konuştu.