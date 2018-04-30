Muş’un düşman işgalinden kurtarılışının 101. yılı

yıldönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Muş Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan kurtuluş töreni, daha sonra Muş Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binası önünde devam etti. Kurtuluşun 101. yıldönümü törenine Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programı, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya ve Muş Garnizon Komutanı Piyade Albay Cem Karoğlu’nun öğrenci ve vatandaşları selamlamasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kutlama mesajlarının okunmasının ardından kürsüye çıkan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bugün tarihten aldığımız coşkuyla, sizlerle birlikte yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler kadim bir kültürün mirasçılarıyız. Bizden öncekilere ev sahipliği yapmış bu coğrafya ve bu topraklar, bizden öncekileri misafir ettiği gibi bizleri de misafir edecektir. Bize düşen bu süreçte üstlendiğimiz rolü layıkıyla yerine getirerek, bizlere itibar etmiş halkımızın beklentilerini ve taleplerini karşılayıp, devralmış olduğumuz hizmeti geliştirerek daha ileriye taşımaktır. Tarihimizdeki zaferler, bir bütün olarak birbirinin devamıdır. Bu toprağın insanları olarak, tarihin her devrinde kahramanlık destanları yazdık ve bu toprakları hep birlikte vatan edindik. İnancımızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle, tarih boyunca eşsiz zaferler kazandık. Anadolu’nun bizden başka hiç kimseye vatan olamayacağını sayısız kere ispat ettik. Unutulmamalıdır ki, topraklarımıza göz diken işgalcilere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesi, tarih yolculuğumuzdaki şeref levhalarımızdır. Bütün olumsuzluklara rağmen ecdadımız, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık örnekleri göstererek bağımsızlığına sahip çıktı. Bugün kendilerini büyük bir gururla yad ettiğimiz o aziz ve asil ecdadımız, yiğitçe direnerek bu toprakları bizim için ebedi yurt haline getirdi. Savaşın yanı başımıza kadar geldiği bu zamanda birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek geliştirmekten başka şansımız yok. Ortadoğu üzerinde farklı hesapları bulunan güç odaklarının müdahaleleri ile birlik beraberliğimize kast edilmek istenmektedir” dedi.

Huzurun ve emniyetin değerini bilen bir şehirde yaşanıldığına vurgu yapan Başkan Asya, “Yüzyıllar boyu bu topraklarda kardeşçe yaşamış halkların ortaya koyduğu dirlik ve düzen sayesinde bugünlere geldiğimizi unutmayalım. Biliyoruz ki, kardeşliğimiz ve birlikte yaşama irademiz, bu coğrafyada yaşayan halkların ortak kültürleri ve ortak değerleri üzerine inşa edilmiştir. Bizler huzurun ve emniyetin değerini bilen bir şehirde yaşıyoruz. Bu huzuru ve bu emniyeti daha üst seviyelere taşımak, ortak ve vazgeçilemez hedefimiz olmalıdır. Birlik olunca üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yoktur. Bu bilinçle yaşamalı ve hep bu bilinci yüceltmeliyiz. Tarihimizdeki onurlu mücadele bizim yarınlarımıza ışık tutacaktır. Bu onuru bizlere yaşatan öncülerimizi hep rahmetle anacak ve onlara karşı hep minnettar olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle yıldönümünü kutlar, şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anarken, içinde bulunduğumuz mübarek ayların barışın, huzurun müjdecisi olmasına ve yaşanan sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Başkan Asya’nın konuşmasından sonra günün anlam ve önemi ile ilgili şiirlerinin okunduğu program, Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü folklor ekibinin gösterisi ile devam etti. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.