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05 Temmuz 2017 18:04

Muş’un içme suyu sorunu tarih oluyor

Muş’ta yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı’ndan su teminini sağlayacak olan içme suyu tesislerinin ihalesi yapıldı.

Muş’un içme suyu sorunu tarih oluyor

05 Temmuz 2017 18:04


Göreve başlar başlamaz Muş halkının en fazla muzdarip olduğu konuları masaya yatırarak bu çerçevede çalışmalara start veren Belediye Başkanı Feyat Asya’nın hassasiyetle üzerinde durduğu altyapı ve içme suyu gibi dev projeler gün yüzüne çıkmaya başladı. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın girişimleriyle Alparslan-2 Baraj’ından su teminin sağlanması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından Muş’un içme suyu tesisleri proje yapım işinin ihalesi yapıldı. Söz konusu projenin hayata geçirilmesi ile Muş’un su sorunu tarihe karışacak. Barajdan temin edilecek su ile Muş merkezin yanı sıra Hasköy, Korkut, Karaağaçlı, Konukbekler, Serinova, Sungu, Yaygın, Yeşilova ve Düzkışla gibi ilçe ve beldelerin de ihtiyaçları karşılanmış olacak.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Bugün en büyük vaatlerimizden biri olan Alparslan-2 Barajından su teminin sağlanması için yapılan görüşmeler ve çalışmaların ilk ayağının başlatılmasının sevincini yaşıyoruz. Muş’un su ihtiyacına köklü çözüm üretmek adına göreve gelir gelmez çalışmalarımıza başladık. Orman ve Su İşleri Bakanımız ve Bakanlık yetkililerimiz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde cazibeli içme suyu temini için hazırlıklar yapıldı. Tabi bu yapılacak projenin sadece Muş merkez ile sınırlı olmaması için ilçe ve beldelerimizin dahil edilmesi için çalışmalar yaptık. Sonuç olarak bu yılın başında Devlet Su İşleri yetkilileri ile ilçe ve belde başkanlarımızla birlikte protokol imzaladık. Geçtiğimiz gün Muş’un içme suyu tesisleri proje yapım işinin ihalesi yapıldı. Allah’a şükürler olsun ki halkımıza söz verdiğimiz bir projemiz hayata geçiyor" dedi.




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