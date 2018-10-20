Muş'un Jeotermal Potansiyelini Belirleme ve Geliştirme Çalışmaları Sürdürülüyor

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından Muş'un jeotermal potansiyelini belirlemek ve geliştirmek amacıyla başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin Muş'un jeotermal potansiyelini belirlemek ve geliştirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Muş Alparslan Üniversitesi'nin, Muş Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile birlikte geçtiğimiz yıl önemli bir projeye imza atarak, Muş'un jeotermal kaynaklarıyla ilgili bir araştırma süreci başlattığını belirten Rektör Polat, “Muş ve ilçelerinde önemli bir jeotermal potansiyel olduğuna inanıyorduk ve çalışmalarımız da bu konuda yanılmadığımızı kanıtladı. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İskender Dölek hocamızın başkanlığında Türkiye'nin farklı yerlerinden de katkı sunulan bir çalışma grubu oluşturduk ve Muş'un farklı alanlarında incelemeler yaptık. Bu incelemeler sayesinde Muş için son derece sevindirici olduğunu düşündüğümüz sonuçlarla karşılaştık. Özellikle Varto'daki birkaç yerde, çalışma grubumuzun uyguladığı jeotermometre çalışmaları ile su sıcaklığının 80-164 derece arasında olabileceğini belirlemeleri bizi memnun etti” dedi.

Jeotermalin, seracılık ile ilgili yatırımlarda kullanıma sunulmasını hedeflediklerini ifade eden Rektör Polat, “Muş'un farklı bölgelerine de kaydırdığımız çalışma grubunun bilimsel nitelikteki çalışmaları neticesinde, Muş Ovası'nın sıcak su kaynağı bulunan iki noktasında sondaj yapılabileceği yönünde bulgular elde ettik. Muş Alparslan Üniversitesi kurulduğu günden bu yana üstlendiği çalışmalarla, Muş'un potansiyel kaynaklarını fark edip kullandığı takdirde, ekonomik anlamda çok güçlü katma değerler sağlayabileceğini göstermiştir. Yaptığımız bu son çalışmayla da Muş'umuzun jeotermal kaynaklarını gün yüzüne çıkararak ekonomiye kazandırmak ve özellikle gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında önümüzdeki dönemde atılacak adımlarda jeotermalin, örneğin seracılık ile ilgili yatırımlarda kullanıma sunulmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

“Sağlık Turizmi Anlamında Ciddi Bir Hareketliliğin Yaşanabileceğine İnanıyoruz”

Bölgenin turizm açısından da dikkate değer bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Rektör Polat, "Hem yakınımızdaki şehirler itibariyle hem de civarımızdaki İran, Irak, Nahcivan, Gürcistan gibi ülkelere yakınlığı dikkate alındığı zaman, jeotermal kaynaklar açığa çıkarılıp ticari kullanıma sunulduğunda, sağlık turizmi anlamında ciddi bir hareketliliğin yaşanabileceğine inanıyoruz. Bölgemizde beş yıldızlı bir otelimiz ya da sağlık turizmi konusunda uluslararası standartlarda hizmet verecek bir tesis bulunmuyor. İnşallah üniversite olarak yaptığımız çalışmalarla ticari değeri olan ciddi bir su kaynağı bulur ve açığa çıkmasına vesile olursak, önemli turizm yatırımlarının da bölgemize çekilebileceğini düşünüyoruz. Varto Kaymakamlığıyla ortak yürüttüğümüz çalışmalarda tespit edilen ve yüzey sıcaklığı itibariyle dikkat çeken bazı noktalar kayıt altına alınarak tescillendi. Varto dışında, Muş Ovası'nda önemli bulgular tespit ettiğimiz iki nokta daha var. Tabii daha muteber sonuçlar elde edilebilmesi için ciddi sondajların yapılması gerekiyor. İnşallah bu konuda Muş Valiliğinin katkılarıyla ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde onlardan alacağımız destekle kısa sürede daha somut bulgular elde edeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.