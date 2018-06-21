Muş’un tarihi çarşısı DAKA desteğiyle güzelleştirilecek

2018 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında DAKA tarafından desteklenen ’Muş İli Tarihi Çarşı Sağlıklaştırılması’ projesinin sözleşme imza töreni Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’ın katılımıyla Muş Belediyesinde gerçekleştirildi. Merkez Minare Mahallesi 135. ve 136. sokakta yapılacak sokak sağlıklaştırma faaliyetlerini kapsayan ’Muş İli Tarihi Çarşı Sağlıklaştırılması’ projesinin yüzde 80’lik kısmı DAKA tarafından finanse edilecek. Proje çerçevesinde genel olarak; il merkezinde turizm potansiyeli oluşturmak, bölgede yeni cazibe merkezlerinin oluşturulmasını sağlamak, kültürel mirası yaşatarak Muş ili ve bölgede turizm gelirlerinde artış sağlamak, bölge ekonomisine ve bölgesel kalkınmaya pozitif katkı sunmak ve nihayetinde Muş, Bitlis, Hakkari ve Van illerinden oluşan TRB2 bölgesinde zengin kültürel ve tarihi varlığın, yerel kültürün ve doğal güzelliklerin sektöre kazandırılması yoluyla turizm sektöründe arz çeşitliliğini sağlayarak sektörden elde edilen gelirleri artırmak amaçlanıyor.

Proje kapsamında, yapılacak tarihi iyileştirmeler ve restorasyonlarla ilin kentsel karakterinin güçlendirilmesi, şehrin imajı olabilecek ve marka değeri katacak mimari alanların yenilenmesi, turistik bölgeleri halka açarak hizmet sektörünün yoğunlaştığı kent merkezlerinde tarihi, doğal ve kültürel değerler civarında çevresel düzenlemelerin ve bu değerlere erişimin kolaylaştırılması, proje alanının görsel algılama açısından iyileştirilmesi ve turizme yönelik kullanım alanlarının genişletilmesinin sağlanması hedefleniyor.

İmza töreninde bir konuşma yapan Başkan Asya, DAKA’nın Muş’ta ve bölge illerde çok güzel işlere imza attığını anımsatarak, Muş Belediyesi olarak ajansın imkanlarından faydalanmak için sürekli proje ürettiklerini kaydetti. Etüt ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan ‘Muş İli Tarihi Çarşı Sağlıklaştırılması’ projesinin bir kısmının DAKA destekli hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Asya, "Bugün hayalimiz ve hasretimiz olan tarihi çarşılarımızın sağlıklaştırılması kapsamında resmi kayıtlarda 132 ve 133. sokaklar olarak geçen, vatandaşlarımızın Eski Erzurum ve Bitlis caddeleri olarak adlandırdığı caddelerimizin tarihi dokularını gün yüzüne çıkarmak üzere bir protokol imzalıyoruz. Projemize destek veren ve bugüne kadar tüm taleplerimizin karşılık bulduğu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’a, Kalkınma Eski Bakanımız Cevdet Yılmaz’a, bakan yardımcılarımıza ve DAKA Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Gönüllülük esası ile projenin hızlandırılmasında emek veren DAKA Genel Sekreterimiz Halil İbrahim Güray ve çalışma arkadaşları ile belediyemizin Etüt ve Proje Müdürü Metin Yoldaş’a ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Şehrin birçok noktasında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Asya, "Altyapı ve üstyapı çalışmaları ile ihtiyaç duyulan hizmetleri sunmanın gayretindeyiz. Bu süreçte ister istemez halkımıza bazı rahatsızlıklar veriyoruz. Bu çalışmalarımız birer nimettir. Hiçbir nimetin de külfetsiz olmadığının bilinci ile halkımızın her kesiminden destek almak suretiyle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bunlarla beraber şehirlerarası terminalimizin inşaatı hızla devam ediyor. Kale Parkı’nın çevresini kale görünümlü ihata duvarı ile kapatıyoruz. Aynı yerde Muş Kültür Evini yapıyoruz. Bir yandan bilgi evleri ve kadın kültür eğitim merkezleri inşa ederken, diğer taraftan üstyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu projemizle belediye önünden Tren Garı’na kadar olan yolu modern bir görünüme kavuşturarak, halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bunun yanı sıra tarihi yapılarımızı korumak adına çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl restore ettiğimiz eski hükümet konağı, şu anda belediye hizmet binası olarak hizmet veriyor. Yıldızlı Hanı aslına uygun bir şekilde restore ediyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Muş İli Tarihi Çarşı Sağlıklaştırılması’ projesini çok önemsediklerini belirten Başkan Asya, "Bu projemizle şehrin estetiğine ve güzelliğine katkı sunacağına inanıyoruz. Kadim şehir Muş’un geçmiş bin yılını gelecek bin yıla taşımak ve Sultan Alparslan’ın şanına yakışır bir şekilde yapmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bunları kamu kurumlarımız, siyasilerimiz, meslek odalarımız ve esnaflarımız ile elbirliği yaparak hayata geçiriyoruz. Bir kez daha katkı sunan herkese şükranlarımı sunar, projemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından protokol karşılıklı imzalandı. Başkan Asya, ziyaret ve protokol anısına DAKA Genel Sekreteri Güray’a bir fincan takımı hediye etti.