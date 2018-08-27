Muş’un yerli sebze ve meyveleri tezgahları süslüyor

Muş’un bağlarında ağırlıklı olarak yetiştirilen yerli sebze ve meyveler, vatandaşlardan büyük rağbet görüyor. Yukarı Çarşı mevkisinde yıllardır yerli ürün satımı yapan İlhan Demirel; salatalık, domates, elma ve armut başta olmak üzere çeşitli sebze ile meyvelerin tezgahlarda yerini aldığını söyledi. Vatandaşların yerli ürünlere ilgi gösterildiğini ifade eden Demirel, “Sebze ve meyveler 3 ila 5 TL arasında değişiyor. Elma 3, armut 5, salatalık 3, domates 3, biber 2,5, yeşil fasulyeyi ise kilosunu 4 TL’den satıyoruz” dedi.