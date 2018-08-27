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27 Ağustos 2018 15:39

Muş’un yerli sebze ve meyveleri tezgahları süslüyor

Muş’un yüksek kesimindeki bağlarda büyük bir özenle yetiştirilen yerli sebze ve meyveler, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Muş’un yerli sebze ve meyveleri tezgahları süslüyor

27 Ağustos 2018 15:39


Muş’un bağlarında ağırlıklı olarak yetiştirilen yerli sebze ve meyveler, vatandaşlardan büyük rağbet görüyor. Yukarı Çarşı mevkisinde yıllardır yerli ürün satımı yapan İlhan Demirel; salatalık, domates, elma ve armut başta olmak üzere çeşitli sebze ile meyvelerin tezgahlarda yerini aldığını söyledi. Vatandaşların yerli ürünlere ilgi gösterildiğini ifade eden Demirel, “Sebze ve meyveler 3 ila 5 TL arasında değişiyor. Elma 3, armut 5, salatalık 3, domates 3, biber 2,5, yeşil fasulyeyi ise kilosunu 4 TL’den satıyoruz” dedi.




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