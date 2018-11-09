Ödüllü dişçi Malazgirt'te klinik açtı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Bazyel Diş Kliniği hizmete açıldı.

Dünyaca ünlü diş hekimlerinin katıldığı Essentia Academic Excellence Contest 2018 yarışmasında hazırladığı proje ile birinci olan ve Belçika'da diş hekimliği alanında çalışmalar yapan Diş Hekimi Habil Bazyel, doğduğu ilçeye gelerek yeni bir ağız ve diş sağlığı kliniği açtı. 100. Yıl Caddesi'nde açılan Bazyel'e ait klinikte muayene hizmetlerine başlandı. Sağlıklı dişler ve sağlıklı gülüşler sloganı ile hizmet vermeye başlayan ağız ve diş sağlığı kliniği; implant, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği ve diş eti hastalıkları tedavisi hizmetleri sunuyor.

Ağız ve diş sağlığı konusunda vatandaşın bu tür merkezlere ihtiyacı olduğunu belirten Diş Hekimi Habil Bazyel, “Bu anlamda yeni iş yerimizin ilçemize ve hastalarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Memleketimiz insanı güzel şeylere layıktır. Herkesin burayı kendisinin kapısı gibi görmesinden mutluluk duyarım. İnşallah halkımızın memnuniyetini kazanırız” ifadelerini kullandı.