Öğrencilerden Başkan Asya'ya anlamlı hediye

Muş'taki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu öğrencileri, eğitimlerine ciddi katkı sağlayan Müştak Baba Bilgi Evi kompleksini hizmete açmasından dolayı Belediye Başkanı Feyat Asya'ya teşekkür ederek hediye verdiler.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kendisine teşekkür etmek için tarihi hizmet binasına gelen, ancak çeşitli programlardan dolayı görüşemediği öğrencilerle bir araya gelmek üzere Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Okul Müdiresi Arzu Uslu tarafından karşılanan Başkan Asya, okulun ve öğrencilerin genel durumu hakkında bir süre sohbet etti. ‘Bilgi Evleri' projesinin Muratpaşa Mahallesi'nde uygulanmasının çok isabetli olduğunu ifade eden Okul Müdiresi Uslu, öğrencilerin bu tesisten faydalandığını ve eğitim durumlarında fark edilir derecede ilerleme olduğunu belirterek, Başkan Asya'ya teşekkür etti.

Bilgi evlerinden sürekli istifade eden öğrenciler de, kendilerine sunulan bu imkan sayesinde okula, derslerine daha bağlı olduklarını aktararak, hedeflerine ulaşma noktasında hep desteklerini gördükleri Başkan Asya'ya teşekkür ederek hediye verdiler.

Öğrencilere anlamlı hediyelerinden dolayı teşekkür eden Başkan Asya, eğitimli nesillerin yetişmesi için tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Asya, “Bizlere teşekkür etmek üzere belediyemizi ziyaret ettiğinizi duydum. Çeşitli programlardan dolayı yerimde değildim. Bu durumun telafisi için biz sizi ziyaret edelim dedik. Bugün sizlerden böyle bir teşekkürü almaktan son derece mutlu olduğumu bilmenizi isterim. Sizlerin memnuniyeti bizim memnuniyetimizdir. Hizmetinize sunduğumuz tesislerden istifade ederek başarılı olmanız, bizi daha güzelini hayata geçirme noktasında motive ettirmektedir. Sizler, hedeflerinize ulaşma noktasında çaba sarf ettikçe, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Siz yeter ki başarılı olun, ilinize, devletinize, milletinize ve ailenize hayırlı bireyler oldukça bizler hizmetinizde olacağız. Bir kez daha güzel dileklerinizden dolayı teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılı olmanızı dilerim” dedi.