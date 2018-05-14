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14 Mayıs 2018 10:50

Öğrencilerden ihtiyaç sahibi kadına yardım eli

Muş’taki Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor” projesi kapsamında 82 yaşındaki ihtiyaç sahibi Belkıs Elitaş’ın evini boyayıp ihtiyaçlarını karşıladı.

Öğrencilerden ihtiyaç sahibi kadına yardım eli

14 Mayıs 2018 10:50


Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğrencileri hep birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. “Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor” projesi ile yaşlı kadınlara yardımda bulunan öğrenciler, bir evin temel ihtiyacı olan malzemeleri taşıyıp, yeniden dizayn ediyor. Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden 82 yaşındaki Belkıs Elitaş’ın yardımına koşan okul idaresi ve öğrenciler, evi baştan sona yeniledi. Evi boyayan ve temizlik yapan öğrenciler, hem hayır duası alıyor hem de örnek oluyor.


Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Nurcan Mergen, "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu ’Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor’ projesi kapsamında 5 evimizi tespit ettik. Genellikle bu ailelerimiz bakıma muhtaç, yaşlı, ihtiyaç sahibi insanlar. 40 öğrenci ve 14 öğretmenimizle birlikte mart ayından beri bu projeyi yürütmekteyiz. Projenin son aşamasına geçtik ve son aşamada teyzemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğrencilerimizle evin ihtiyacı olan boya, badana işini yaptık. Teyzemizin yatağı olmadığı için eski divan dediğimiz bir yatağı vardı. Onda çok rahatsız olduğunu söyledi. Biz de yatak baza aldık. Müdür yardımcımız Mehmet Hocanın katkılarıyla bu yatak bazayı aldık, eve getirdik. Şu anda öğrencilerimiz temizlik yapıyorlar. Teyzemizin mutfak ihtiyacı olan malzemelerini aldık. Bunun yanında bir takım ihtiyaçları için de nakit para verdik, kendi ihtiyaçlarını karşılasın diye. Teyzemiz 82 yaşında, bakıma muhtaç, hiç bakanı yok. Çevredekiler yardım ediyorlarmış. Biz de okulumuzdaki bir çalışanımızın yardımı ile bulduk. Teyzemizin ihtiyaçlarını karşılamak için bir kermes düzenledik" dedi.




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