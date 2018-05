Öğrencilerden İsrail’e tepki Filistin ve Kudüs’e destek

İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 sınıfında 350 öğrenci tarafından Ramazan ayı boyunca her gün eşzamanlı olarak Gazze’deki şehitleri için Kur’an-ı Kerim okunmaya başladı. Ramazan ayı süresince 350 öğrenci tarafından her gün birer cüz okunacağını hatırlatan okul müdiresi Tülay Kayacan, "Ramazan ayı sonuna kadar Filistin ve Afrin şehitlerimiz için 350 hatim bağışlayacağız. Gazze’deki son günlerde yaşanan olaylarda Müslüman kardeşlerimizin şehit olması İmam Hatip Camiası olarak bizi derinden üzmüştür. İsrail’in Filistinli Müslümanları katletmesine tepki göstermek için ’Kudüs’ yazılı koreografi ile Kudüs’e destek olmak istedik. Bu ilk yaşanan bir olay değil, yıllardır bu şekilde Filistin, Gazze işgal edilmiş topraklarda kendi evlerinde özgürlüklerini yitirmiş sanki onlar sonradan gelmiş gibi yaşamlarını sürdürüyorlar. Hâlbuki Filistin, Gazze, Kudüs yıllardır Müslümanlarındır fakat İsrail işgal etti. Bu bizim dinmeyen yaramız, dinmeyen davamız. Öğrencilerimiz de bu düşüncede bu duyarlılıkla yaşanan olaylarda duydukları üzüntüleri ve Kudüs’ün bir an önce özgürlüğüne kavuşması konusunda düşüncelerini dile getirmek için böyle bir görsellik ortaya koydular. Yüreklerini koydular. Çok kısa sürede bunu oluşturdular ve Kudüs davasını yüreklerinde yaşayan bir nesil olarak eğitimimizi devam ettiriyoruz. İnşallah çocuklarımız bu davayı sahiplenen nesillerden olacak" dedi.

11. sınıf öğrencisi Sümera Belet ise, Gazze’de yaşanan olaylardan okul olarak çok etkilendiklerini ifade ederek, "Bu nedenle Ramazan ayı süresince her gün 15 sınıfla birlikte Kur’an-ı Kerim okuyoruz. Ramazan ayı sonu çıkaracağımız toplam 350 hatmi Gazze’de ve Afrin’de şehit olanlara bağışlayacağız" diye konuştu.