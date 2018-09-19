Öğrencilerden ‘Mavi Kapak' Kampanyası

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde üniversite öğrencileri engellilere destek amacıyla "mavi kapak" kampanyası başlattı.

Bulanık ilçesinde üniversite öğrencisi Beritan Kaya, kampanyayla ilgili verdiği bilgide, topladıkları mavi kapaklarla ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Sosyal medya üzerinden de yürüttükleri kampanyaya başka şehirlerden de büyük destek aldıklarını belirten Kaya, "Şu ana kadar 30 bin mavi kapak toplandı ve arkadaşlarımız halen büyük bir özveri ile mavi kapak toplamaya devam ediyorlar. Amacımız engelli kardeşlerimizin yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmektir. Kampanyaya çocukların yanı sıra veliler ve bizler de destek verdik. Amacımız çocukların engelli insanların farkına varmasını sağlamaktı. Çünkü çocuklar, mavi kapakları niye topladıklarını ve ne amaçla kullanılacağını biliyorlar. Duyarlılıklarından ötürü onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.