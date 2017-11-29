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29 Kasım 2017 12:45

Öğrencilere gül suyu ve lokum ikramı

Muş’un Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri, Mevlit Kandili vesilesiyle öğrencilere lokum ve gül suyu ikram etti.

Öğrencilere gül suyu ve lokum ikramı

29 Kasım 2017 12:45


Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Özcan, Mevlit Kandili vesilesiyle kız öğrenciler için etkinlik hazırladıklarını söyledi. Müdür Özcan, “Tüm sınıfları Mevlit Kandili ile ilgili resim ve yazılarla süsledik. Oruç tutan öğrencilerimiz için akşam iftar programı hazırladık. Tüm öğrencilere lokum, şeker ve gül suyu ikramı yapıldı” dedi.


Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Sevil Kırlı ise, Mevlit Kandili nedeniyle öğrencilere gül suyu, şeker ve lokum ikramı yaptıklarını ifade ederek, “Okulumuzda ‘Mevlid-i Nebi’ etkinliği yapıyoruz. Burada okuyan öğrencilerimiz çok duyarlı, birçoğu kandil dolayısıyla orucunu tutmuş. Bizde oruç tutan öğrencilerimiz için özel iftar yemekleri hazırladık. Akşam saatlerinde ise öğrencilerimize kandil simidi dağıtacağız” ifadelerini kullandı.




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