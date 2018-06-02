Öğrencilerin LGS maratonu başladı

Milli Eğitim bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ve isteğe bağlı girilen LGS sınavı için il genelinde 89 okul, 697 salonda 800 öğretmen görev alırken, 6 bin 904 öğrenci de sınavlara katıldı. Sabah 09.30’da sınava giren öğrencilerin aileleri de okul bahçelerinde heyecanla sınavın tamamlanmasını bekliyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, özellikle 8. sınıf öğrencileri için önemli bir gün olduğunu söyledi. Bugün öğrencilerin LGS sınavına girdiğini hatırlatan İlci, "Ben sınava giren bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınavımız 2 oturumdan meydana gelmektedir. Birinci oturum; Türkçe, İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü derslerinden oluşmaktadır. İkinci oturumumuz 75 dakika sürecek. İkinci oturumumuzda 45 dakika ara verdikten sonra tekrar Matematik ve Fen Bilgisi oturumu ile başlayacak. Bu oturumumuzda 60 dakika sürecek. Biz bu konu ile ilgili öğrencilerimizi bilgilendirdik. Öğrencilerimiz 2 ayrı oturumda sınava gireceklerini biliyorlar. İl genelinde 6 bin 904 öğrenci sınava giriyor. Yaklaşık 800 öğretmen görev aldı bu sınavlarda. Sınavın kazasız, belasız güzel bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. Birkaç tane tek tek geç kalan öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizde sorun yok. Sınavın ilk 15 dakikasına kadar sınava alabiliyoruz. Dolayısıyla bu ilk 15 dakikada gelen öğrencilerimiz sınava girecekler" dedi.