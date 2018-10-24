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Öğrencilerle polisler birlikte kitap okudu

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “Geleceğin İçin Oku” isimli proje kapsamında öğrencilerle polis ekipleri birlikte kitap okudu.


Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) görevlileri tarafından çocuk ve gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak adına hazırlanan “Geleceğin İçin Oku” projesi kapsamında, Sungu Mimar Sinan Ortaokulu ve Kale İlkokulu öğrencileri İl Halk Kütüphanesine getirildi. Kütüphaneye getirilen öğrenciler, polis ekipleriyle beraber kitap okumanın mutluluğunu yaşadı.


Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen okuma etkinliği sonrasında, öğrencilere polis ekipleri tarafından çeşitli hediyeler dağıtılırken, daha sonrasında tekrardan okullarına bırakıldı.


Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Muş Emniyet Müdürlüğü olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zamankinden daha güvenli ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmelerini sağlamak amacı ile gerekli önleme ve bilgilendirme çalışmalarımız devam edecektir” denildi.

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