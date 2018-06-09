Öğretmenler, bir yılın yorgunlunu halay çekerek attılar

İlçenin en yoğun katılımlı sosyal eğlence mekanını 7 yıldır aynı hizmet ve kaliteyle işletilen Ahmed-i Hani Parkı İşletme Müdürü Baki Şancı, eğitim öğretim sezonunu kapatan öğretmen ve öğrencilere teşekkür niteliğinde ücretsiz bir canlı müzik şöleni yaptırdı. Grup Mecaz’ın sahne aldığı konsere öğretmenler, yüzlerce vatandaş ve üniversite öğrencileri katıldı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konserin son bölümünde halaylar çekildi. Katılımcılar sezon sonu yorgunluğunu atarken doyasıya eğlendiler. Park yetkilileri, güzel konseri öğretmenlere ve üniversite öğrencilerine armağan ettiklerini belirterek, “Ahmed-i Hani Parkı ilçenin en büyük eğlence mekânıdır. Herkes buraya gelip stres atıyor, çeşitli aktivitelerde bulunuyor. Bugün de çok güzel bir konser oldu, İşletme Müdürümüz Baki Bey öğretmenlerimiz ve üniversite öğrencilerimize sezon sonu müzik şöleni düzenledi. Konser tamamen ücretsizdi. Katılım gösteren bütün herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” dediler.