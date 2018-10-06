Öğretmenler minik öğrencilerine aşure yaptılar

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Danışmentgazi İlkokulu öğretmenleri muharrem ayı nedeni ile yaptıkları aşureyi okul bahçesinden 150 öğrenciye dağıttılar.

Malazgirt Danışmentgazi İlkokulu öğretmenleri aralarında para toplayarak aldıkları malzemelerle kendi evlerinde pişirerek hazırladıkları aşureyi, yine kendi elleriyle öğrencilerine dağıttılar. Malazgirt Danışmentgazi İlkokulu Müdürü Erhan Aslan yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz muharrem ayı ve muharrem ayının en güzel özelliği ise aşuredir. Bizde okuldaki öğretmen arkadaşlar olarak kendi aldığımız malzemelerle okul öğrencilerimize aşure yaptık ve dağıtımını da kendi elimizle yaptık. Burada okuyan öğrencilerimize Aşure kültürü tanıtmak için böyle bir etkinlik yaptık. Böylece öğrenci, idareci, öğretmen dayanışması için çok güzel bir örnek oldu. Bundan sonra okulumuzda bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Mübarek Muharrem ayında bu etkinliğe katkısı olan öğretmen arkadaşlarıma teşekkür eder, öğrencilerimize afiyet olsun diyorum. Etkinliğimize katılan Başta Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya ve okul idareci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Aşure etkinliğe katılan Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, bu güzel etkinlikte emeği geçen tüm Danışmentgazi İlkokulu idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum ifadelerini kulandı.

Öğrenciler ise, "Öğretmenlerimizin kendi paralarıyla yapmış oldukları aşure çok güzel olmuş. Bizim için güzel bir etkinlik oldu. Canımız öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dediler.