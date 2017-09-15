ÖNDER’den imam hatiplilere burs

Yazılı bir açıklama yapan Erkan Asya, başarılı ve ihtiyaç sahibi imam hatip öğrencilerine eğitim desteği verdiklerini kaydetti. 1958 yılında imam hatip mezunları tarafından kurulan ÖNDER’in, nitelikli nesli olan imam hatipler için burs desteğinde bulunduğunu ifade eden Asya, "Her yıl binlerce imam hatipli öğrenciye burs imkânı sunan Önder İmam Hatipliler Derneği, bu yıl da öğrencilere eğitim desteğini sürdürüyor. ÖNDER’in burs imkânından imam hatipte okuyan öğrenciler ve imam hatipten mezun olan üniversite öğrencileri ile vakıf üniversitesinden yüzde 100 burslu olan imam hatip öğrencileri faydalanabilecek. Ayrıca geçen yıl ÖNDER’den burs alan öğrencilerin de bu sene sistemden tekrar başvuru yapmaları gerekiyor. Öğrenciler tekrar başvuru yapmamaları halinde burs haklarını kaybedecekler" dedi.

Öğrencilerin, derneğin internet sitesi olan bys.onder.org.tr adresinde bulunan burs başvuru formunu doldurmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Asya, form doldurma esnasında kimlik fotokopisi, transkript, veli gelir belgesi, öğrenci belgesi (son 10 gün içinde alınmış olacak), diploma fotokopisinin sisteme yüklenmesi gerektiğini belirtti. Bugün başlayan ve 30 Eylül’de sona ereceğini ifade eden Asya, kasım ayında açıklanacak olan sonuçlar için öğrencilerin TC kimlik numaralarıyla sistemden sonuçları öğrenebileceğini ve hak kazanan öğrencilere kısa mesaj yoluyla da bilgilendirme yapılacağını kaydetti.