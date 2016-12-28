Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 08:40

Organik hindiler görücüye çıktı

Organik hindiler görücüye çıktı

28 Aralık 2016 08:40

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Mezra köyünde organik olarak yetiştirilen hindiler, yılbaşı öncesi satışa sunuldu.
Hindi ve tavuk yetiştiricisi 25 yaşındaki Gökhan Onat, özenle yetiştirdiği organik hindileri görücüye çıkardığını söyledi. Satışlarının başladığını ifade eden Onat, ilerleyen günlerde daha çok artmasını umut ettiğini söyledi. Organik yetiştirdiği hindileri getirip ilçe merkezinde sattığını dile getiren Onat, “Yeni yıl yaklaşırken hindi satışına başladık. Vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Hindilerimiz canlı 10 kilogram geliyor. Haftaya işlerimizin daha fazla artacağını düşünüyorum. Şu anda 20 hindi getirdim, 5 tane kaldı. Hindi fiyatları 60 ile 120 TL arasında değişiyor. Horozları ise 30 TL’ye satıyorum” dedi.
Hindi alırken dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Gökhan Onat, “İyi bir hindiyi alırken bakılması gereken, tüylerinin düz olması ve kanadının altının sarı olması lazım” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
-1
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç