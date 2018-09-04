Osmanlı dönemine ait mezar taşları incelendi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Fen Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. İrşad Sami Yüce, Dr. Esra Çıplak ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Salmazzem, Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde Osmanlı dönemine ait mezar taşları üzerinde inceleme çalışması yaptılar. Köydeki Osmanlı dönemine ait olduğu belirtilen mezar taşlarını inceleyen akademisyenler, çevredeki köy sakinleriyle de bir araya gelerek görüşmelerde bulundular.

3 döneme ait mezar taşlarının var olduğu bölge ile ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Fen Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. İrşad Sami Yüce, motifler ve yazılarından anlaşıldığına göre mezar taşlarının Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminin ilk izlerini taşıdığını söyledi.

Dr. Esra Çıplak ise, Muş’un birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, mezar taşlarının ilgisizlik ve define avcıları nedeniyle tahribata uğradığını söyledi. Bölgenin tescil edilip kayıtlara alınması gerektiğini söyleyen Çıplak, alanda çalışma başlatılmasını talep ettiklerini dile getirdi. Mezar taşlarında tarihlerin olmadığını da belirten Çıplak, “Kesinlikle Osmanlıdır diyebiliriz, çünkü bin 600 yıllara ait 2 mezar taşı gördük. Biz kesinlikle şu döneme aittir diyemeyiz, ama Selçuklu figürlerinin bu mezar taşlarına işlemiş olduğu bir gerçektir. O yüzden buranın tescil edilip kayıtlara alınması ve Kültür Bakanlığının bu konuda çalışma başlatmasını öneriyoruz” dedi.

Mezarlıklarda bir yıkımın söz konusu olduğunu söyleyen Öğretim Üyesi Mehmet Salmazzem ise, “Mezarlıklarda bir yıkım var. Çünkü korunaksız. Etrafı yol geçen hanı, burada birçok şehit var. O dönemdeki insanlar bunların etrafında gömülmek için bir istek arzu ortaya koyuyorlar. Biz ise, bırakın onların yakınına gelmeyi onları yok etmek için adata uğraşıyoruz. Dolayısıyla önce bir zihniyet değişimi lazım. Herkes bir traktör taş getirirse buranın etrafı yapılır. Ondan sonra burası tescil ettirilir. Muş Alparslan Üniversitesi, Muş için çok önemli bir kurumdur. Ortaklaşa olarak burası üzerine bir proje yapılabilir” şeklinde konuştu.